Roban tarjeta, la reportó al banco y no se canceló

El 31 de marzo un trabajador gubernamental sufrió el robo de su tarjeta al acudir a un cajero, y aunque comunicó la sustracción vía telefónica a Banorte para cancelarla y evitar uso inadecuada – la institución bancaria le dio un folio de reporte-, al verificar al día siguiente su estado de cuenta detectó diversos movimientos "sin ninguna restricción" del banco.

El denunciante que solicitó anonimato del testimonio, refirió que denunció los hechos por robo equiparado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), cuya denuncia quedó remitida con número de expediente CDI/FGE/I/DO1/09348719.

En ella, indicó que expuso lo sucedido, es decir, desde que ingresó al cajero de Banorte, localizado en avenida Himno Nacional esquina con calle Independencia, a las 10:40 horas del 31 de marzo pasado, y cuando un hombre y una mujer lo distrajeron para cambiarle su tarjeta.

"Acudí al cajero automático del banco Banorte (...) Me comuniqué al teléfono de Banorte reportando el robo de mi tarjeta una vez que me atendieron me dieron el folio de cancelación 02110456374, me indicaron que la tarjeta ya estaba cancelada", detalla la declaración hecha ante el Agente del Ministerio Público.

Describió que luego del despojo y cancelar la tarjeta pensó que no habría problema, sin embargo, al revisar su estado de cuenta ubicó compras en una tienda de conveniencia y un retiro de 7 mil 500 pesos.

"Desconozco absolutamente estas compras y retiros, y hasta el momento no entiendo cómo el banco no ha cumplido con lo que le corresponde hacer para con sus clientes", reclamó el afectado.