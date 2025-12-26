logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE

Del 23 al 25 de diciembre no se registraron incidentes mayores en el estado; se aseguró pirotecnia no autorizada

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 07:00 a.m.
A
Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE

Las celebraciones navideñas en San Luis Potosí concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el reporte emitido por la Guardia Civil Estatal, correspondiente al periodo comprendido entre el martes 23 de diciembre a las 00:00 horas y el jueves 25 de diciembre a las 16:00 horas.

Durante esos días se mantuvieron operativos de vigilancia en carreteras, zonas urbanas y puntos de alta concentración de personas, así como la instalación de filtros de revisión y recorridos preventivos, sin que se reportaran incidentes de consideración.

En el mismo periodo, se realizaron acciones enfocadas a la prevención de riesgos por el uso de pirotecnia. Como resultado, fueron asegurados más de 479 kilogramos de material pirotécnico no autorizado, catalogado como de alto riesgo.

Además, en recorridos efectuados en distintas rutas de la zona metropolitana, se retiraron más de 417 kilogramos adicionales de pirotecnia, como parte de las medidas implementadas durante las fechas decembrinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las labores de vigilancia y prevención se mantuvieron durante los días posteriores a Navidad, como parte del operativo de seguridad de fin de año en la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE
Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE

Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE

SLP

Redacción

Del 23 al 25 de diciembre no se registraron incidentes mayores en el estado; se aseguró pirotecnia no autorizada

Aseguran 50 kilos de pirotecnia durante operativos en Soledad
Aseguran 50 kilos de pirotecnia durante operativos en Soledad

Aseguran 50 kilos de pirotecnia durante operativos en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Protección Civil aseguró pirotecnia durante recorridos; el municipio mantiene prohibición desde 2019.

Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre
Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre

Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre

SLP

Pulso Online

Los parques estatales permanecen abiertos en Navidad con su horario habitual

Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres
Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres

Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres

SLP

Martín Rodríguez

Durante la misa navideña, se pidió reflexionar sobre el apoyo a personas en abandono o pobreza.