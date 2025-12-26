Saldo blanco durante celebraciones navideñas: GCE

Las celebraciones navideñas en San Luis Potosí concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el reporte emitido por la Guardia Civil Estatal, correspondiente al periodo comprendido entre el martes 23 de diciembre a las 00:00 horas y el jueves 25 de diciembre a las 16:00 horas.

Durante esos días se mantuvieron operativos de vigilancia en carreteras, zonas urbanas y puntos de alta concentración de personas, así como la instalación de filtros de revisión y recorridos preventivos, sin que se reportaran incidentes de consideración.

En el mismo periodo, se realizaron acciones enfocadas a la prevención de riesgos por el uso de pirotecnia. Como resultado, fueron asegurados más de 479 kilogramos de material pirotécnico no autorizado, catalogado como de alto riesgo.

Además, en recorridos efectuados en distintas rutas de la zona metropolitana, se retiraron más de 417 kilogramos adicionales de pirotecnia, como parte de las medidas implementadas durante las fechas decembrinas.

Las labores de vigilancia y prevención se mantuvieron durante los días posteriores a Navidad, como parte del operativo de seguridad de fin de año en la entidad.