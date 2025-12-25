La exposición Nacimientos Arte y Tradición Popular se encuentra en la Galería José Jayme de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, una muestra integrada por más de 107 piezas de la colección de Magdalena Regil de Ramos, reunidas a lo largo de más de 24 años.

A través de nacimientos procedentes de distintas regiones de México y del mundo, la exposición propone un recorrido por la diversidad material, simbólica y cultural de esta tradición, entendida no solo como una práctica religiosa, sino como una expresión del arte popular.

LA COLECCIÓN DE MAGDALENA REGIL DE RAMOS

Nacida en San Luis Potosí el 26 de mayo de 1951, Magdalena Regil de Ramos ha reunido una colección que destaca por su amplitud geográfica y su variedad técnica. Las piezas proceden principalmente de México, pero también de países de Sudamérica, Rusia y otras regiones del mundo, lo que refuerza la idea del nacimiento como una tradición de alcance universal.

En la exposición se pueden observar nacimientos elaborados en barro, madera y cristal, así como piezas realizadas en vitral, matrioskas y pintura al óleo. Algunas escenas se presentan en miniatura, resguardadas en pequeños alhajeros o en el interior de conchas marinas; otras se despliegan sobre objetos como biombos de tres secciones. Este enfoque permite apreciar el nacimiento no solo como escena devocional, sino como objeto artístico y ejercicio de creatividad popular.

SIGNIFICADO SIMBÓLICO Y LECTURA CULTURAL

La muestra también subraya el significado simbólico de las figuras que conforman el nacimiento. La Virgen María representa la fidelidad, la pureza y el amor; San José simboliza la fortaleza y la obediencia; mientras que los Reyes Magos —Gaspar, Baltasar y Melchor— encarnan la sabiduría y el reconocimiento de la naturaleza divina de Jesús mediante sus ofrendas. Estos símbolos, reinterpretados a través de distintos lenguajes artesanales, dialogan con las creencias y valores de cada comunidad.

UNA TRADICIÓN VIVA

Nacimientos Arte y Tradición Popular propone una mirada que va más allá del adorno navideño. La exposición invita a reflexionar sobre el nacimiento como una práctica viva, capaz de adaptarse a distintos tiempos y contextos, y de seguir generando vínculos entre generaciones. En cada pieza se concentran historia, identidad, memoria y creatividad, recordando que el nacimiento, más allá de su origen religioso, forma parte del patrimonio cultural de la temporada decembrina.

UNA TRADICIÓN UNIVERSAL

Los nacimientos recrean la escena bíblica del nacimiento de Jesús en Belén y, en su forma más básica, incluyen al Niño Jesús, la Virgen María y San José, dispuestos en un pesebre. A su alrededor suelen incorporarse pastores, animales, ángeles y, de manera tradicional, los Reyes Magos. Sin embargo, más allá de esta estructura esencial, cada región y cada familia ha adaptado el nacimiento a su propio contexto, integrando paisajes, oficios y escenas de la vida cotidiana.

En México, la elaboración de nacimientos se ha consolidado como una tradición familiar y artesanal, donde convergen saberes transmitidos de generación en generación. Esta dimensión comunitaria ha permitido que los nacimientos se conviertan también en objetos de exhibición en espacios públicos, iglesias, museos y galerías, donde se valoran como expresiones de arte popular, identidad regional y patrimonio cultural.

ORIGEN E HISTORIA

DEL NACIMIENTO

El recorrido expositivo se apoya también en una contextualización histórica. Aunque existen antecedentes de representaciones del nacimiento de Jesús desde el siglo V, se considera a San Francisco de Asís como el impulsor decisivo de esta tradición. En 1223, en la Villa de Greccio, Italia, realizó una representación en vivo del nacimiento con el propósito de acercar el relato bíblico a la comunidad, dotándolo de un sentido de alegría y cercanía.

A partir de ese momento, la costumbre se expandió por el mundo cristiano y llegó a España, donde los belenes adquirieron una fuerte tradición. Desde ahí, durante la época colonial, los nacimientos arribaron a México. Existen registros de piezas elaboradas en marfil, producidas en Filipinas y trasladadas a través de la Nao de China hasta Acapulco, como las que se conservaban en la Antigua Basílica de Guadalupe.

Con el tiempo, casi todos los estados de la República desarrollaron estilos propios, utilizando materiales como barro, cera, hojas de maíz, madera, lámina policromada o vidrio. Esta diversidad material y formal es uno de los rasgos más visibles de la tradición en el país.

EL NACIMIENTO MÁS ALLÁ

DE LO RELIGIOSO

Aunque el origen del nacimiento navideño está ligado a la tradición cristiana, su presencia no se limita exclusivamente a familias católicas. Con el paso del tiempo, el nacimiento se ha integrado al ámbito cultural, y hoy es común encontrarlo en hogares que lo colocan por costumbre, herencia familiar o valor estético, incluso sin una práctica religiosa activa. Asimismo, existen nacimientos laicos y propuestas artísticas contemporáneas que priorizan la creatividad y la artesanía por encima de la devoción.

