Saldo blanco tras marcha del 8M: Protección Civil

Autoridades estatales reportaron saldo blanco tras las movilizaciones realizadas el pasado 8 de marzo en la capital potosina con motivo del Día Internacional de la Mujer, pese a algunos daños materiales registrados durante la marcha.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que la jornada se desarrolló bajo un marco de respeto a la libre expresión y con un operativo preventivo para atender cualquier eventualidad.

Detalló que durante la movilización participaron 30 elementos mujeres de la corporación, así como 10 ambulancias que permanecieron en alerta en caso de que se requiriera atención médica, además de la coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

Ordaz Flores indicó que, desde el punto de vista de las autoridades de protección civil, la jornada puede considerarse con saldo blanco, ya que no se registraron personas lesionadas ni situaciones de riesgo para quienes participaron o transitaban por la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, reconoció que se presentaron algunos daños materiales en edificios e instituciones, entre ellos la Fiscalía General del Estado, la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una iglesia, así como una puerta y algunas fachadas que fueron pintadas durante el recorrido.

El funcionario también señaló que, en comparación con el año pasado, la afluencia de participantes fue ligeramente menor, aunque destacó la coordinación entre las distintas autoridades para garantizar la seguridad durante la marcha.

LEA TAMBIÉN Clase de defensa personal por el 8M en SLP Más de 650 mujeres participaron presencial y virtualmente en 22 municipios.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, confirmó que no se registraron incidentes graves durante la movilización.

Indicó que, si bien se reportaron daños materiales en las instalaciones de la Fiscalía, los cuales señaló que suelen presentarse en este tipo de manifestaciones, no hubo personas lesionadas ni situaciones que requirieran intervención penal.

Asimismo, descartó que la dependencia vaya a presentar cargos por estos hechos.