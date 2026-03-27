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Salud mental debe atenderse desde el primer nivel: Frinné Azuara

Buscan dejar hospitales psiquiátricos

Por Redacción

Marzo 27, 2026 02:48 p.m.
A
Salud mental debe atenderse desde el primer nivel: Frinné Azuara

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que los problemas de salud mental deben ser atendidos desde el primer nivel de atención médica, con enfoque en hospitales generales y no en centros psiquiátricos de internamiento.

La legisladora afirmó que la Organización Mundial de la Salud ya no recomienda el modelo de hospitales psiquiátricos, al considerar que puede agravar la situación de los pacientes e incluso propiciar el abandono por parte de sus familias.

Explicó que padecimientos como la depresión y la ansiedad son más comunes de lo que se cree y están relacionados con factores como el estrés, el acoso escolar y problemas económicos, lo que incrementa su impacto, especialmente en jóvenes.

Indicó que estos casos pueden ser atendidos desde el primer contacto con el sistema de salud, mediante médicos generales, psicólogos y tratamientos básicos, sin necesidad de hospitalización especializada en todos los casos.

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Añadió que el modelo actual plantea que los hospitales regionales cuenten con áreas específicas para la atención de salud mental, como parte de una estrategia integral para detectar y tratar estos problemas a tiempo.

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