San Luis, obligada a promover reutilización doméstica del agua

San Luis Potosí ya debe implementar infraestructura pública e impulsar en los hogares sistemas de reutilización del agua para usos que no requieren calidad potable, como en retretes y limpieza de pisos, advirtió Miguel Alejandro Mares Jasso, investigador de Agenda Ambiental de la UASLP, en el conversatorio "Agua que no has de beber... ¿déjala correr?, en la Facultad de Economía de la Universidad.

Sostuvo que sn San Luis Potosí el tandeo es una práctica frecuente, más pese a la escasez del recurso, el agua sigue desperdiciándose. "Existe la creencia errónea de que pagamos por el agua, pero en realidad pagamos por lo que cuesta transportarla y sanearla" añadió.

"Hay usos del agua en casa-habitación que no requieren estrictamente agua potable, por ejemplo, el WC, ¿por qué debe tener agua potable un uso que no requiere esa calidad?", ejemplificó.

Propuso acciones concretas que pueden ser implementadas, como desconectar el lavabo del drenaje y colocar una cubeta en su lugar, a fin de colectar dicha agua para el WC, o reciclar el agua de enjuague para el lavado del siguiente ciclo.

Destacó la importancia evitar el agua de un solo uso en actividades que no lo requieren y promover que, desde el diseño de infraestructura de las nuevas viviendas e infraestructura pública, se favorezcan dinámicas que permitan utilizar el recurso hídrico con mayor eficiencia, como ha ocurrido en proyectos implementados por la Agenda Ambiental en escuelas públicas en dónde Miguel Mares ha tenido una importante participación. "En una ciudad como San Luis Potosí, dejar correr el agua de lluvia en lugar de aprovecharla, evidencia la falta de cultura hídrica e infraestructura adecuada y atenta contra el bienestar de la población".