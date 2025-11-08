"San Luis Potosí no se hipoteca": Morena rechaza el plan de deuda de Carlos Arreola

Morena en San Luis Potosí manifestó su rechazo al paquete de iniciativas presentado en el Congreso del Estado que pretende autorizar un endeudamiento por más de 13 mil millones de pesos al Gobierno estatal y los 59 ayuntamientos.

El partido señaló que la propuesta carece de sustento técnico y de proyectos específicos, lo que —advirtieron— pone en riesgo la estabilidad financiera de la entidad y compromete recursos federales esenciales.

El paquete plantea que el Ejecutivo estatal contrate 7 mil 140 millones de pesos a 20 años, respaldados con participaciones federales. De aprobarse, dijo Morena, se estaría "hipotecando" el presupuesto estatal hasta 2046, lo que afectaría la capacidad de invertir en salud, educación, seguridad y programas sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También cuestionaron que se permita a los municipios endeudarse sin evaluar su capacidad de pago, lo que podría derivar en sobreendeudamiento y falta de transparencia.

Morena aseguró que no acompañará ninguna iniciativa que contravenga la política de finanzas sanas y austeridad republicana que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. "Su gobierno ha demostrado que es posible lograr bienestar, crecimiento e inversión social sin recurrir a nuevos créditos, ejerciendo cada peso con eficiencia, justicia y honestidad", señalaron.

Agregaron que mientras el Gobierno Federal reduce deuda y fortalece la soberanía económica, en San Luis Potosí no puede justificarse una política contraria a los principios de la Cuarta Transformación. "Endeudar al Estado es retroceder hacia las prácticas que Morena ha combatido desde su origen", indicaron.

"El dinero del pueblo debe servir al pueblo. San Luis Potosí necesita planeación, honestidad y visión de futuro, no deuda", concluyó el comunicado.