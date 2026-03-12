logo pulso
San Luis recibe a líderes del notariado nacional en encuentro estratégico

La sesión del Colegio Nacional del Notariado Mexicano reúne a representantes de todo el país para analizar avances legales.

Por Pulso Online

Marzo 12, 2026 06:56 p.m.
A
San Luis recibe a líderes del notariado nacional en encuentro estratégico

San Luis Potosí será sede de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, un foro que reunirá a representantes de todo el país para abordar avances estatales, herramientas legales y fortalezas en la garantía de certeza jurídica personal y patrimonial.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la entidad se posiciona como un polo de desarrollo capaz de atraer inversiones nacionales y extranjeras, incluyendo la operación de la única oficina de enlace en Japón, fortaleciendo los lazos económicos y comerciales con ese país. Además, el encuentro servirá para revisar los avances en materia notarial en la entidad, consolidando el cambio que se vive y se siente con procesos más ágiles, seguros y alineados con innovaciones tecnológicas.

