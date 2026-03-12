San Luis recibe a líderes del notariado nacional en encuentro estratégico
La sesión del Colegio Nacional del Notariado Mexicano reúne a representantes de todo el país para analizar avances legales.
San Luis Potosí será sede de la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, un foro que reunirá a representantes de todo el país para abordar avances estatales, herramientas legales y fortalezas en la garantía de certeza jurídica personal y patrimonial.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la entidad se posiciona como un polo de desarrollo capaz de atraer inversiones nacionales y extranjeras, incluyendo la operación de la única oficina de enlace en Japón, fortaleciendo los lazos económicos y comerciales con ese país. Además, el encuentro servirá para revisar los avances en materia notarial en la entidad, consolidando el cambio que se vive y se siente con procesos más ágiles, seguros y alineados con innovaciones tecnológicas.
