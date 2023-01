Sancionarán a directivos que suspendieron clases tras jornada violenta en Cárdenas; "solo quieren protagonismo": Gallardo

El Gobierno del Estado no autorizó la suspensión de clases que al menos una institución este lunes en el municipio de Cárdenas, ya que consideraron que no se ponía en riesgo a la población. Al respecto, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que se realizará un llamado a los directivos que actuaron por su propia cuenta, pues dijo que solo buscan protagonismo.

“Directores que quieran protagonismo, se van a sancionar, se hará un llamado por parte de la SEGE, a sancionarlo, porque les gusta mucho el protagonismo por parte de los directores”, aseguró.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guzmar Ángel González Castillo declaró que ellos no estaban enterados de la suspensión de clases, asimismo, que no lo recomendaron porque consideraron que no se ponía en riesgo a la población.

“Estamos haciendo presencia nosotros, garantizando que no le va a pasar nada a la población, sobre todo en los accesos a las escuela, nunca fuimos consultados, el secretario de Gobierno tampoco fue consultado”, afirmó.

Luego de la jornada violenta que inició la madrugada de este domingo en el referido municipio y que se extendió durante todo el día, se generó miedo entre la población y autoridades escolares acordaron suspender clases para hoy lunes.

Así se informó a través de redes sociales de la escuela secundaria Julián Carrillo, donde se precisó que la propuesta surgió de la asociación de padres de familia, que fue respaldada por el Comité de Seguridad Escolar y la dirección del plantel.