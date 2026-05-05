Sancionarían a agricultores por secar cascada
Debido a que la cascada de Tamul registró un nivel bajo en el caudal el pasado fin de semana, se sancionará a los agricultores que tomaron más agua de la autorizada, advirtió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
En la gira de trabajo en el municipio huasteco de Aquismón, el mandatario estatal asumió que buscará la imposición de sanciones, sin embargo, no especificó en qué consistirán ni qué autoridad las aplicará.
"Vamos apretar a los agricultores para que dejen ya correr el agua. Esta semana ya se regulariza primeramente Dios, ya estamos regularizados", estimó el gobernador.
Recientemente, Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que, si bien existe una semaforización para mantener a cierto nivel las cascadas de la zona Huasteca como las de Tamul, es una realidad que todo depende de las lluvias.
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El funcionario federal había adelantado que, desde el domingo de la semana antepasada se ordenó el cierre al paso del agua para diferentes ejidos de la Región Huasteca, a fin de que este fin de semana la caída luciera a su máximo esplendor.
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