Santiago "N" obtuvo prórroga para su defensa: FGE
"El próximo lunes se estará resolviendo su situación jurídica", explicó García Cázares
Por riesgo de fuga de los otros dos presuntos violadores de una alumna de 18 años del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UASLP, agredida la semana pasada, no es posible informar si existen órdenes de aprehensión en su contra, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Precisó que luego de que, en la audiencia inicial Santiago N. se acogió a la duplicidad del término constitucional, su situación jurídica se definirá el próximo lunes en la continuación de la misma.
"La Fiscalía ha solicitado ya la vinculación a proceso. El lunes se estará resolviendo su situación jurídica", complementó.
Aunque inicialmente se informó que uno de los tres imputados correspondía a un joven externo a la Facultad de Derecho, García Cázares precisó que finalmente se corroboró que se trata de un estudiante, pero no dijo a qué institución pertenece.
"Seguimos en la investigación (de los otros dos presuntos). Estamos, por una cuestión de secrecía, no revelamos por un tema que la misma carpeta no exige, entonces no quiero revelar ningún dato en cuanto a ese tema (...) es precisamente por eso (riesgo de fuga) que no se da la información", remató.
Rubén Pacheco
