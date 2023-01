Se aclararán señalamientos por "boquetes millonarios", dice Escudero

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en días pasados el gobernador Ricardo Gallardo adelantó posibles nuevas denuncias penales por presuntos "boquetes millonarios" e irregularidades en la Dirección de Pensiones, el titular de esta área, Jorge Escudero Villa, dijo este martes no tener temor al escrutinio de su labor.

Asimismo, refirió que puede aclarar todos los señalamientos que se han hecho recientemente y dijo que esperará a que el propio gobernador lo respalde para continuar en su cargo.

"La Dirección de Pensiones en estos momentos está siendo auditada, es la intención del gobernador del estado aclarar cada uno de los puntos que se tengan pendientes, especialmente de la anterior administración, pero también de la actual; es un acto democrático y republicano, estaremos al pendiente de las observaciones que resulten de la conclusión de la auditoría", comentó.

Respecto a los préstamos que el propio mandatario estatal sostuvo que se han realizado presuntamente de manera irregular y ascienden a más de 900 millones de pesos, Jorge Escudero Villa comentó que estará atento a las observaciones que haga la Contraloría del estado y se contestarán en su momento. "Hasta el momento no me han hecho ninguna observación", aclaró.

Asimismo, el director de Pensiones indicó que sólo el gobernador tiene entre sus facultades la posibilidad de removerlo de su cargo. "Esa es decisión del señor gobernador, yo espero poder continuar".

También, indicó que el Congreso del estado no lo ha llamado a comparecer al respecto de este tema y puntualizó que en todo caso se trataría de una reunión de trabajo, no una comparecencia.