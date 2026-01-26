logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se agrava el consumo de drogas en San Luis

Regidora menciona que se requiere una atención integral al problema

Por Rolando Morales

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Se agrava el consumo de drogas en San Luis

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Adriana Urbina Aguilar, advirtió que el consumo de drogas entre jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más grave, no solo por el incremento de personas que consumen sustancias, sino por los efectos severos que estas provocan.

Urbina Aguilar señaló que el aumento en el consumo está relacionado con diversos factores sociales, económicos y familiares, además de un contexto en el que las juventudes buscan alternativas rápidas para sentirse bien ante entornos que no les resultan satisfactorios.

Indicó que esta situación ha derivado en un segundo problema de gran impacto: el incremento de enfermedades mentales irreversibles asociadas al consumo de drogas. Explicó que algunas sustancias, como el cristal, pueden alterar el sistema nervioso incluso con pocas ocasiones de consumo, generando trastornos severos como esquizofrenia.

La regidora destacó que los daños provocados por estas sustancias pueden ser permanentes, lo que implica tratamientos prolongados, costosos y con una alta carga para las familias y el sistema de salud. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Subrayó la urgencia de implementar políticas públicas que atiendan este fenómeno de manera integral, con énfasis en la prevención y la inversión en estrategias claras para reducir el consumo.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer las oportunidades para las nuevas generaciones como una vía para ofrecer alternativas al consumo de drogas, así como a respaldar a las instituciones que trabajan en la atención de las adicciones, mediante una mejor regulación 

y un mayor apoyo gubernamental.

Finalmente, informó que ya se realizó un recorrido por la red de centros de rehabilitación en el municipio.

, donde se evaluó la condición de las personas atendidas y se cuenta con un diagnóstico general sobre su estado de salud, cuyos resultados podrían darse a conocer en caso de ser requeridos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Piden reforzar atención en salud mental
    Piden reforzar atención en salud mental

    Piden reforzar atención en salud mental

    SLP

    Redacción

    Solicitan al IMSS-Bienestar mayor atención.

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas
    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    SLP

    Redacción

    Buscan registrar casas abandonadas

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior
    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    SLP

    Samuel Moreno

    La UPSLP destaca la importancia del inglés en un contexto internacional competitivo.

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad
    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridades confirmaron dos casos y refuerzan acciones preventivas en el sector turístico.