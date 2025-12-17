Se aplicará plan de ANP en parque Paseo de la Presa

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el Gobierno de San Luis Potosí ya cuenta con un plan de manejo para el Área Natural Protegida (ANP) del Paseo de la Presa, el cual se encuentra en manos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), encabezada por Sonia Mendoza Díaz.

El mandatario estatal señaló que la dependencia ambiental, puede proporcionar la información técnica completa sobre el manejo de la Presa de San José y destacó que se trata de un proyecto que ya estaba elaborado, en atención a la conservación y uso ordenado de la zona.

Las declaraciones del gobernador se dan luego de que la organización civil Cambio de Ruta informara sobre un fallo del Poder Judicial de la Federación que ratificó la vigencia del decreto que protege como ANP dicha área y ordenó a autoridades estatales y federales emitir de manera inmediata el plan de manejo correspondiente.

La resolución fue emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo 744/2023 promovido por ocho integrantes del colectivo ambientalista, encabezados por el abogado Luis González Lozano.

Con este fallo se pone fin a un litigio que se prolongó por nueve años y que tuvo su origen en 2016, cuando integrantes de la comunidad de San José Buenavista impugnaron la declaratoria emitida en 1996 por el gobierno estatal, mediante la cual se protegió una superficie aproximada de 344 hectáreas bajo la modalidad de parque urbano.

La sentencia confirmó la permanencia del Área Natural Protegida y estableció la obligación de contar con un instrumento de planeación que regule su conservación, uso y aprovechamiento, en coordinación entre autoridades estatales y federales.