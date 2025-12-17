logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se aplicará plan de ANP en parque Paseo de la Presa

La Segam tiene la información del proyecto que ya existía para la conservación y uso de la zona

Por Samuel Moreno

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Se aplicará plan de ANP en parque Paseo de la Presa

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el Gobierno de San Luis Potosí ya cuenta con un plan de manejo para el Área Natural Protegida (ANP) del Paseo de la Presa, el cual se encuentra en manos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), encabezada por Sonia Mendoza Díaz.

El mandatario estatal señaló que la dependencia ambiental, puede proporcionar la información técnica completa sobre el manejo de la Presa de San José y destacó que se trata de un proyecto que ya estaba elaborado, en atención a la conservación y uso ordenado de la zona.

Las declaraciones del gobernador se dan luego de que la organización civil Cambio de Ruta informara sobre un fallo del Poder Judicial de la Federación que ratificó la vigencia del decreto que protege como ANP dicha área y ordenó a autoridades estatales y federales emitir de manera inmediata el plan de manejo correspondiente.

La resolución fue emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo 744/2023 promovido por ocho integrantes del colectivo ambientalista, encabezados por el abogado Luis González Lozano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este fallo se pone fin a un litigio que se prolongó por nueve años y que tuvo su origen en 2016, cuando integrantes de la comunidad de San José Buenavista impugnaron la declaratoria emitida en 1996 por el gobierno estatal, mediante la cual se protegió una superficie aproximada de 344 hectáreas bajo la modalidad de parque urbano.

La sentencia confirmó la permanencia del Área Natural Protegida y estableció la obligación de contar con un instrumento de planeación que regule su conservación, uso y aprovechamiento, en coordinación entre autoridades estatales y federales.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Marco Gama defiende Ley gobernadora
    Marco Gama defiende Ley gobernadora

    Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

    SLP

    Pulso Online

    El diputado asegura que en otros estados también se están planteando reformas similares

    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora

    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

    SLP

    Samuel Moreno

    En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento