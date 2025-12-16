Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

En los próximos días, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dará a conocer de manera oficial el nombramiento de la nueva titular de la Dirección General de Gobernación, cargo que será ocupado por una mujer, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario estatal señaló que el ajuste se da luego de la "limpia" anunciada por el Ejecutivo estatal en dicha área, derivada de investigaciones administrativas que continúan en curso, y subrayó que el objetivo principal es mantener la continuidad de los servicios que presta esta dependencia.

Torres Sánchez precisó que será el propio gobernador quien realice el anuncio oficial del nombramiento, y recalcó que la designación responde a la necesidad de preservar el correcto funcionamiento de la Dirección de Gobernación, considerada clave para la estabilidad y gobernabilidad del estado.

LEA TAMBIÉN No hubo limpia en la Dirección de Gobernación Señala el oficial mayor que apenas se está haciendo una investigación

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí