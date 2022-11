"Se aventaron al chingadazo"; Gallardo arremete contra Interapas y le pide a Galindo que destituya al titular

El gobernador de estado, Ricardo Gallardo Cardona arremetió en contra del director del Interapas, Enrique Torres, por el incremento a la tarifa del 24.9% que se aprobó el viernes pasado, asimismo, calificó de cómplice al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Agregó que se trató de un madruguete, ya que no se le notificó al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ni a las alcaldesas del Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.

"Ni siquiera se nos pudo consultar y se aventaron como dice, al chingadazo", manifestó.

También cuestionó la homologación de la tarifa en todas las colonias de los municipios, lo cual es una tema de desigualdad, ya que les cobrarían lo mismo a una casa humilde de Cerro de San Pedro y una de Las Lomas en la capital potosina.

"No es un tema demagógico, es un tema de no tener madre, el director del Interapas yo no se qué piensa, qué tiene en la cabeza, yo creo que caca", expresó.

Gallardo Cardona invitó a los diputados a que rechacen el incremento de la tarifa, que se unan y no traicionen a San Luis Potosí, también le pidió al alcalde capitalino que considere cesar al director del Interapas, si tiene consideración con el pueblo potosino.

"Si no seguirá él también esa comparsa (...), quiero pensar que todavía no traiciona al pueblo de San Luis Potosí, y si lo mantiene ahí quiere decir que es cómplice de esos atropellos".

Asimismo, el mandatario dijo que se le pidió al Interapas que solucionara la falta de cobro a varias colonias de la zona poniente de la capital del estado, tales como Villa Magna, antes de plantear un incremento.

"Y así les puedo comentar muchas colonias", indicó.