Se cuela "Baby Yoda" a la rosca

La rosca de Reyes con "Baby Yoda" o "Grogu" en su interior se ha vuelto tendencia desde hace unas semanas, se volvió un éxito entre los fanáticos de Star Wars y curiosos, estas opciones ya pueden encontrarse en San Luis Potosí con solo consultar las redes sociales.

Brenda Torres Cadena, quien las elabora de manera casera e independiente, levanta pedidos vía Facebook y WhatsApp, indicó que la idea surgió a través de grupos de repostería donde se comentó la idea de darle gusto a los seguidores de la serie al introducir a "Grogu" como "intruso" en el tradicional postre.

Se trata de una figura impresa en 3D que se puede hacer en diversos colores, aunque no se le atribuye ningún significado, añadió que los clientes han solicitado otra variedad de personajes como los "tripulantes" de Among us y "Gokú" de la serie Dragon Ball.

Agregó que debido a la pandemia los emprendedores con mayor razón deben adaptarse y ofrecer cosas innovadoras para aumentar el consumo y tener mayores gratificaciones, "cualquier negocio surge de la necesidad del cliente y si el cliente tiene la necesidad de buscar algo diferente, de estar solicitando algo diferente nos tenemos que adaptar ", explicó.

Al respecto de las declaraciones emitidas por el Frente Nacional por la Familia donde señalan que cambiar al "Niño Dios" por "Baby Yoda", se trata de un ataque directo a la religión, Torres Cadena consideró que a veces, se realizan otro tipo de acciones que van más en contra de la moral de la religión católica que hacerle una variación a la rosca de Reyes.