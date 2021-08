Se dejará 50% menos de deuda: Xavier Nava

Entre los resultados sobresalientes con los que se entregará el Gobierno de la Capital, es el manejo escrupuloso de los recursos públicos, lo que se refleja en unas finanzas sanas con una deuda muy reducida y manejable, además de más obra pública de calidad de movilidad y de infraestructura, así lo dio a conocer el Presidente Municipal, Xavier Nava Palacios.

En cuanto a la deuda pública, aclaró que no fue originada por la actual administración, sino proviene de gestiones anteriores, no obstante, hoy se mantiene un récord impecable en cuanto a su manejo y luego de que se recibieron más de mil 400 millones de pesos como parte de esa deuda, se cerrará el trienio entre 680 a 700 millones, es decir, una reducción de más del 50 por ciento.

"Pero no sólo se trata de este gran logro, sino en la administración de las finanzas en general se tuvo y se sigue con un tratamiento muy escrupuloso de los recursos públicos, en ningún momento se contrataron obras que no se pudieran cubrir y en este sentido, no ha habido ningún sobresalto en lo que va de la actual gestión, y confiamos en que no se dé al término de la misma".

Sin embargo, Nava Palacios consideró que igualmente se deben evaluar variables comparables para determinar "qué Ayuntamiento ha hecho más obra pública, a quien le salió más barata la contratación sin demeritar la calidad de los proyectos realizados, qué Gobierno ha otorgado más programas sociales, pero con datos concretos y objetivos, no con grilla".

En cuanto a los temas más sensibles que se dejará a la próxima Administración Capitalina, consideró que son los relacionados con la seguridad y el abasto de agua potable, "pero no son situaciones que únicamente se deben tratar en esta transición, sino son de todos los días para dar soluciones a las peticiones constantes de la población. Tan sólo en seguridad como autoridades debemos aplicarnos diario a fondo y más, ante dinámicas remarcadas por la pandemia como lo es la violencia intrafamiliar".

Y en cuanto al agua, el Alcalde de San Luis Potosí añadió que ante las frecuentes fallas por parte de la empresa que maneja El Realito, es un tema que debe resolverse con el concurso de todos los órdenes de Gobierno, aunque no es un asunto que le compete directamente al Ayuntamiento ni al INTERAPAS.