Se duplica la demanda de actas de nacimiento

La Oficialía Sexta del Registro Civil del municipio de Soledad de Graciano Sánchez reportó un incremento significativo en la demanda de actas de nacimiento, especialmente durante el periodo de inscripciones escolares, donde la solicitud del documento puede aumentar hasta en un 200%.

De acuerdo con la titular de esta oficialía, Dolores Herminia Juárez Herrera, el repunte se debe a que las instituciones educativas exigen que las actas sean certificadas y recientes como parte indispensable del proceso de inscripción en todos los niveles escolares.

Indicó que habitualmente, en semanas donde se tenía mucha solicitud de actas de nacimiento, tenían alrededor de 80 trámites y ahorita ya se ha disparado a más del doble.

Además, dijo que no solo las escuelas solicitan estos documentos actualizados, sino también para otros trámites como la obtención de la CURP, trámites legales, administrativos y de identificación personal.

“El acta de nacimiento sigue siendo uno de los documentos más requeridos por la ciudadanía en diversos contextos, lo que genera una constante afluencia de personas a nuestras oficinas y en época de ingreso a clases aumenta el trámite.”

En cuanto al costo, la expedición del acta tiene un valor de 42.52 pesos, tarifa homologada en todas las oficialías del municipio.

“En Soledad y sus siete oficialías el objetivo es facilitar el acceso de la población a este documento esencial”, concluyó.