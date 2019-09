Se eleva desocupación en SLP a 3.1% durante agosto: Inegi

Por tercer mes consecutivo, la tasa de desocupación, la cual considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo, se situó en 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) en agosto del presente año, tasa 0.3 puntos porcentuales superior a la reportada un año antes, con series ajustadas por estacionalidad, informó el Inegi.

En el caso de San Luis Potosí, la desocupación durante agosto se elevó a 3.1%, a diferencia del 2.7% que se registró en el mismo mes de 2018. Además, es 0.3% más alta que la registrada en julio de este mismo año.

Por sexo, la tasa de desocupación nacional en los hombres se estableció en 3.8%, superior en 0.3 puntos porcentuales a la del mes precedente, y en las mujeres fue de 3.2%, tasa menor en 0.4 puntos porcentuales a la de julio pasado.

Por estados, los que reportaron los mayores niveles de desocupación durante el octavo mes del año, fueron: Tabasco con una tasa de 6.9%; Coahuila, 5.2%; Sonora, 5.1%; Ciudad de México, 4.9%; Querétaro, 4.7%; y Estado de México, 4.6%.

Por el contrario, las entidades con las menores tasas de desempleo, fueron: Guerrero con un nivel de 1.4% de la PEA; Oaxaca, 2.0%; Yucatán, 2.1%; Morelos, 2.4%; así como Hidalgo y Michoacán, con una tasa de 2.6%, respectivamente.

La información preliminar de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para agosto de este año muestra que la población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas significó 7.3% de la población ocupada según cifras desestacionalizadas, tasa menor en 0.3 puntos porcentuales a la del mes previo. En su comparación anual se mantuvo prácticamente sin modificación.

La tasa de informalidad laboral, se ubicó en 56.3% de la población ocupada durante el octavo mes de 2019, cifra superior a la del mes que le precede que fue de 55.9% y comparada con la de agosto de 2018 disminuyó 0.3 puntos porcentuales, con series desestacionalizadas.

Dicha tasa se refiere a la suma, sin duplicar, de los trabajadores que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.

Por su parte, la tasa de ocupación en el sector informal, que considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación.

Dicha tasa representó 27.6% de la población ocupada en agosto del presente año, proporción ligeramente superior tanto a la del mes previo como a la de agosto del año pasado (27.5%), con datos ajustados por estacionalidad.