Se encarece la carne por severa sequía

Incrementos en el precio de la carne se han reflejado por motivo de la seguía, los locatarios del Mercado Hidalgo que la venden coincidieron en señalar que se ha manifestado el aumento desde las últimas semanas, tanto por la pandemia como ahora por la sequía.

Uno de los carniceros comentó que la sequía se conjugó con la pandemia "la venta se detuvo por el Covid, y ahora que empieza un poco a moverse se presenta el estiaje, de esta manera, primero no hubo demanda y que ahora que la hay suben los precios".

En su negocio, dijo el vendedor que la carne de puerco estaba en 60 pesos la pierna y en este momento se cotiza hasta en 75 pesos, pero puede llegar a los 100 pesos, en cuanto a la carne de res y que el bistec tenía costo de 160 pesos y en la actualidad ya está en 170 pesos.

Resaltó que por lo mismo de la sequía la carne ha bajado su nivel de calidad, en ocasiones los animales le llegan delgados o más gordos.

Otro de los vendedores opinó que la situación es crítica, que recién habló con sus proveedores y le comentaron que la situación en el campo es caótica. "Me dicen que no hay agua, que no tienen nada y que la pastura y el alimento está muy caro y eso hace que se aumente el precio en los negocios de venta".