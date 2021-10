Se espera una muy buena venta de cempasúchil

Productores de flor de cempasúchil del municipio de Soledad confían en que este año tendrán mejores ventas, independientemente de que estén cerrados o abiertos los panteones.

Así lo expresó el productor Feliciano Juárez, quien señaló que el año pasado temía en que se le quedará parte de su cosecha, pero afortunadamente toda se le vendió.

Su predio, que mide aproximadamente media hectárea, se ubica en el ejido de Soledad, en el kilómetro 3 del Camino a Cerro de San Pedro, y ahí ya florece el cempasúchil, junto a otra pequeña parte de flor de terciopelo. Las dos variedades se cosecharán entre los 90 y 120 días posteriores a su siembra.

Dijo que para este año mucha gente que conoce que se dedica a la siembra de la flor, dudaban en cultivarla. "El año pasado se tenía miedo de no vender, pero al final, en mi caso, no se me quedó. Para este año yo creo que la situación va a mejorar, pues ya también las escuelas están abiertas", manifestó.

Indicó que en el municipio hay diversos predios donde ya se puede observar el florecer de esta tradicional flor y aseguró que cada productor ya cuenta con sus clientes. "Sí hay competencia, pero al final todos vendemos, mucha gente el año pasado dudaba en comprar porque cerraron los panteones, pero también compraron de poquito, para hacer los altares a sus difuntos, nosotros les vendemos lo que nos pidan, así sean 10 pesos", expresó.