BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Se extiende a febrero apoyo a personas en situación de calle

Por Leonel Mora

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Se extiende a febrero apoyo a personas en situación de calle

La Dirección de Protección Civil de Soledad, prevé mantener su programa invernal para atención de personas en condición vulnerable durante todo el mes de enero y parte de febrero, aunque el invierno terminará oficialmente el 20 de marzo.

De cualquier forma, la dependencia permanece en alerta ante cualquier descenso crítico de las temperaturas a causa de los frentes fríos que seguirán afectando al municipio, pues, de hecho, la temporada de frentes fríos finalizará oficialmente hasta mayo de 2026.

Martín Bravo Galicia, titular de la Dirección mencionada, informó que el personal a su cargo ya se encuentra visitando colonias populares y localidades rurales para entregar cobijas y cobertores a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

"Estamos saliendo a las localidades con cobijas y colchonetas para que las familias enfrenten mejor las bajas temperaturas que se pronostican próximamente. Es una instrucción clara del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz estar cerca de la gente y no esperar a que el clima complique su salud o su bienestar", declaró el funcionario.

De manera adicional, en algunas ubicaciones, Protección Civil entregó juguetes a niñas y niños dentro del marco de la reciente celebración de la llegada de los Santos Reyes Magos con la finalidad de "compartir momentos de alegría y esperanza con las familias, acompañándolas tanto en la prevención como en las fechas que fortalecen la convivencia y el buen ánimo de la población".

