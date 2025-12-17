logo pulso
Se han destinado 600 mdp a seguridad

Por Rolando Morales

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí,cabeza

ha destinado cerca de 600 millones de pesos a acciones en materia de seguridad pública.

Detalló que una parte importante de esta inversión se canalizó directamente al personal de la corporación, a través de estímulos y recompensas, con el objetivo de reconocer el desempeño y compromiso de las y los elementos policiales en sus labores cotidianas.

En este contexto, el funcionario dio a conocer que recientemente se llevó a cabo el cierre del Comité de Estímulos y Recompensas, en el cual se eligió a los dos "Policías del Año", una mujer y un hombre, quienes recibirán un premio económico de 250 mil pesos cada uno como reconocimiento a su destacada labor.

Villa Gutiérrez subrayó que, pese a estos avances, el tema de la seguridad continúa siendo un asunto delicado para la vida diaria de la ciudadanía en San Luis Potosí, por lo que se mantiene como una prioridad permanente para la administración municipal.

Señaló que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), la seguridad pasó de ocupar el primer lugar en prioridades ciudadanas en 2021, al sexto lugar actualmente, lo que refleja un cambio en la percepción y atención de la población.

