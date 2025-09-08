Se inclina Palacio Municipal; anuncian intervención

Autoridades capitalinas informaron sobre el inminente proyecto de rehabilitación para el Palacio Municipal, ubicado en la Plaza de Armas, derivado de una inclinación que el inmueble ha sufrido con el paso de los años.

En primera instancia, Ulises Tello, titular de la Dirección de Cultura Municipal, informó que para finales del 2025 o inicios del año entrante, arrancará el proyecto de rehabilitación del inmueble ubicado en el Cetro Histórico.

"Hay un estudio que se ha hecho de Palacio Municipal, al ser un edificio histórico no deja de tener su asentamiento, nada grave siempre ha pasado, tenemos un recurso que se habilitó para empezar el trabajo, es un proyecto largo porque se requiere mucha inversión".

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que el inmueble ha sufrido una inclinación durante los últimos años, por lo que adelantó que el proyecto de rehabilitación no solo busca un embellecimiento de la infraestructura, sino de preservación y de conservación.

"Mandamos a hacer un estudio para que nos digan que tanto se inclinó o se movió el Palacio para sostenerlo, para fortalecerlo, estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros para que nos digan qué es lo que hay que hacer, porque hay algunas fisuras que no estaban", detalló el edil capitalino.

Aclaró que en San Luis ha cambiado a una zona semisísmica y puntualizó que estos movimientos afectaron la infraestructura del Palacio Municipal, por lo que incluso se considera adecuar el Reglamento de Obra, a fin de revisar si es necesario cambiar los criterios por el grado de sismicidad de la ciudad.