Anuncian dos medidas para más recaudación

En el marco de la entrega del Paquete Económico 2026 hoy lunes en la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció dos medidas "que nos van a ayudar mucho" para la recaudación, además que garantizó los programas de Bienestar.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también indicó que "vienen muchos temas" en el Paquete.

"¿Nuevos impuestos?", se le cuestionó.

"No", respondió.

"Hay dos temas que nos van a ayudar mucho. Hay algunas modificaciones que estamos haciendo a no tributarios y otros esquemas de lo que se llama la miscelánea fiscal que ya vamos a informar.

"Y, por otro lado, hay dos temas que nos van a ayudar con la recaudación el próximo año. Uno: varias modificaciones, algunas ya se hicieron y otras nuevas para disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT para evitar que haya estas facturas falsas, además de que ahora ya es delito grave la facturación falsa.

"Y lo segundo son las aduanas. Estas dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal y vienen ya en el presupuesto, y se presenta la Ley de Aduanas, conjuntamente", explicó.

Cuestionada sobre una cifra estimada, la Mandataria federal pidió esperar a que informe la Secretaría de Hacienda. Garantizó la continuidad de todos los programas de Bienestar, incluidas las becas para niños y niñas de primaria, así como inversión pública.

Apuntó que este año y el próximo se tiene varios vencimientos de deudas de Pemex, e insistió en la que adquirió el expresidente Enrique Peña Nieto: "Cuando se adquiere deuda, hay que pagarla; y hay vencimientos que se renegocian en la medida de lo posible, se refinancian para no tener cargas muy altas cada año [...].

"El objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda para poder apoyar las finanzas públicas", dijo. Aseguró que hay muy buena respuesta de las calificadoras.