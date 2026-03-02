logo pulso
Se invita a participar en café literario

Por Leonel Mora

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Se invita a participar en café literario

La Dirección de Educación de Villa de Pozos iniciará, este martes 3 de marzo, su café literario "Rincón Mágico entre Páginas", espacio en el que la población asistente podrá conocer obras de diferentes géneros, desarrollar el pensamiento crítico y debatir ideas todos los martes y jueves en un horario de 10:00 a 12:00 del día.

Este programa cultural se realizará en la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", ubicada en el lado poniente de la plaza principal de Pozos, con entrada gratuita para todo público.

Omar Salvador García Oliveros, director municipal de Educación, comentó que, con el café literario se busca no solamente promover la lectura, sino también "fortalecer la convivencia y el pensamiento crítico a través del intercambio de ideas, comentarios y experiencias en torno a distintos géneros y autores".

Afirmó que cada sesión será "una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas, ampliar horizontes y disfrutar del poder transformador de la literatura, en un ambiente cálido y participativo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los cafés literarios, como espacios para compartir ideas, existen desde el siglo XVII (1600) en Europa y en México desde finales del siglo XVIII (1700). De hecho, fue en este tipo de círculos literarios en donde se fraguaron las ideas de libertad e independencia de nuestro país, que luego derivaron en la lucha armada de 1810.

