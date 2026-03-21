Se perfila Soledad para el desarrollo industrial

Soledad de Graciano Sánchez se perfila como un punto clave para el desarrollo industrial en San Luis Potosí, con la proyección de ampliar su corredor industrial durante el 2026, declaró el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario destacó que la ubicación geográfica del municipio representa una ventaja estratégica, al ser un paso obligado hacia el norte del estado y del país, lo que ha favorecido la instalación de industrias, principalmente del ramo acerero, así como centros logísticos cercanos al aeropuerto.

"Soledad tiene una ubicación privilegiada y cuenta con la infraestructura necesaria para continuar creciendo, especialmente en desarrollos inmobiliarios de vivienda de interés social y medio", señaló.

En cuanto a uno de los principales retos para el crecimiento industrial, como es el suministro de energía eléctrica, aseguró que el municipio cuenta con este recurso, aunque reconoció la necesidad de desarrollar infraestructura adicional para su correcta distribución.

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"Se requieren obras para bajar la energía, pero hay empresas interesadas en invertir en este tipo de proyectos, lo que permitirá seguir atrayendo industria", afirmó.

Asimismo, indicó que existe un creciente interés por parte de inversionistas, principalmente en el sector logístico, por

establecerse en la zona, lo que podría concretarse en el corto y mediano plazo.

Aunque no detalló montos de inversión, al argumentar confidencialidad de los proyectos, subrayó que el municipio mantiene coordinación con el departamento de Desarrollo Económico, lo que ha permitido atraer la atención de cámaras empresariales e industriales a este municipio.