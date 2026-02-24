Se perfilan aspirantes para presidir la Jucopo

A pesar de que al Grupo Parlamentario de Morena le corresponde encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado en su segundo año legislativo, la bancada aún no ha definido quién asumirá el cargo y prevé hacerlo hasta la fecha límite establecida, informó el diputado local Carlos Arreola Mallol.

El legislador explicó que existen varios perfiles interesados dentro del grupo parlamentario y que, por ahora, se mantienen en diálogo para construir un acuerdo interno, sin prisa por anticipar la decisión.

"Al inicio de la legislatura se dieron las condiciones y se acordó un año. Estamos en diálogos para ver este segundo año quién. Hay varias compañeras y compañeros que han levantado la mano; todas y todos tenemos la capacidad", señaló.

Indicó que Morena buscará un consenso amplio antes de tomar una determinación definitiva, por lo que no se descarta que el nombramiento se concrete hasta el último momento permitido por la normatividad interna del Congreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arreola Mallol subrayó que la prioridad será designar a un perfil que garantice el avance de las iniciativas pendientes y fortalezca la agenda legislativa del movimiento, alineada con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, consideró que contar con la presidencia de la Jucopo permitirá a Morena incidir con mayor fuerza en la conducción política del Congreso, particularmente ante lo que calificó como dificultades derivadas de una Mesa Directiva presidida por el PRI.

El diputado también reconoció el trabajo realizado por el actual titular de la Junta, Roberto García Castillo, aunque señaló que las responsabilidades territoriales de su distrito complican su agenda legislativa.

Finalmente, reiteró que la bancada morenista mantiene comunicación constante y cuenta con libertad para deliberar internamente hasta alcanzar un acuerdo sólido.

Actualmente, la presidencia de la Junta está a cargo del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, designado en septiembre de 2024.