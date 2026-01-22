Se podrán subir bicis a unidades de Metro Red

Como medida de intermodalidad, de manera inicial algunas unidades de MetroRed tendrán parrillas o adaptadores para que los usuarios de bicicletas puedan subirlas y realizar sus transbordos.

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien reconoció que todavía no tiene definido la inversión que implicará la adecuación en los autobuses.

Explicó que la adaptación de los portabicis permitirá que los ciclistas que circulan cerca de los parabuses, puedan ingresar al camión, llevar consigo el biciclo para posteriormente descender y continuar con su trayecto.

Aunado a ello, anunció que, en próximos días la oficina de atención ciudadana de la dependencia estatal pondrá a disposición de la población, candados para bicicletas, a fin de que puedan resguardarlas en los biciestacionamientos ubicados en la zona de transferencia o en otro punto de la ciudad.

"Ya estamos haciendo las gestiones para que se nos libere el presupuesto para poder arrancar. No tendríamos para todas las rutas, pero sí vamos a iniciar con algunas unidades de Metro Red", remató.