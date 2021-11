Se presentarán denuncias por "robo en despoblado" con proyecto Red Metro: Serrato

Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Leonel Serrato Sánchez, rendirá en los próximos días un informe detallado de la actual condición del sistema de transporte público RED METRO y presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía "para que se devuelva lo robado".

El titular de la SCT dijo que del proyecto de movilidad no se recibió obra física ni de la Secretaría de Desarrollo, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) ni de la Junta Estatal de Caminos (JEC), sino tramos inconclusos como en la Alameda, cuyas obras están al 60% o bien, parabuses inconclusos que no cumplen con lo especificado en la licitación y que fueron presuntamente vandalizados; además, no se tienen unidades, la única que hay en existencia "es más modesta de la originalmente solicitada".

Dijo que la anterior administración gastó en el proyecto 130 millones de pesos de los cuales todavía están pendientes de pago 48 millones, y no hay manera de que en el corto plazo pueda ponerse en funcionamiento.

La instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es retomar la RED METRO porque el dinero invertido no amerita la cancelación sino volver la obra funcional, para lo cual se deberá de gestionar con Banobras y explicarle la situación para que no se retire el financiamiento.

Por último, el titular de la SCT señaló que tomará un año reparar lo poco que está hecho, para que pueda estar en funcionamiento un sistema que no será propiamente un Metrobús pero si uno que esté en condiciones de brindar un buen servicio a las potosinas y potosinos que requieren de este tipo de transporte.