Se quedó en promesa el arreglo de Ciencias

A dos años de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acudió a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para iniciar obras de infraestructura, es fecha que la obra sigue parada, informó la organización civil Ciudadanos Observando.

Gallardo Cardona se presentó junto con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, el 13 de abril de 2024, para llevar maquinaria y con ello, iniciar lo que se supone sería el arreglo de un estacionamiento que hasta hoy ofrece condiciones hostiles para estudiantes y docentes.

Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, apunta en su denuncia que el proyecto de intervención incluyó corregir fallas encontradas en el periodo del actual rector, al edificio académico de la institución educativa, con el fin de reestructurar las áreas afectadas y devolverlas a su funcionalidad.

La otra parte del proyecto, cita González Covarrubias, es la que se refiere al estacionamiento de la institución educativa, que fue eliminado y nunca se le dio curso a su actualización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La organización civil cita que fue el propio gobierno del Estado quien rompió la promesa y sólo dejó excavaciones y un daño al estacionamiento que hasta ahora no ha sido reparado.

Precisó que ha recibido quejas de estudiantes, quienes han observado el estado de abandono de la obra, para la que incluso había promesas de conclusión a corto plazo.

La obra de intervención incluía la regeneración de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias e incluían la construcción de un gimnasio y el techado de las canchas de básquetbol, pero transcurrió más rápido la regeneración del balneario Tangamanga Splash que la del campus universitario.