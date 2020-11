Se queja diputada de agresiones de personal del IMSS al acudir a gestionar atención

Angélica Mendoza Camacho, diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reconoció que el viernes pasado acudió al Hospital General No. 2 del IMSS, para "gestionar" atención en favor de derechohabiente, presentándose como congresista.

Expuso lo anterior luego que en redes sociales se divulgaran videos donde se aprecian forcejeos entre ella y personal de vigilancia en la entrada del nosocomio. Posterior a ello, ayer por la tarde noche, la morenista difundió un video para asegurar que fue agredida por los oficiales.

Pese a que la también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, se identificó como congresista local, negó que tuviera la intención de que el paciente recibiera servicio preferencial, quien solicitaba un ultrasonido por una lesión en un brazo.

"Yo (me identifiqué como diputada) para que sepan con quién hablan. Siempre me presentó, no me da pena. Yo siempre me he presentado así; no con el ánimo de querer tener algo para mí o que solucionen rápido", justificó.

La legisladora refirió que cuando llegó al Instituto solicitó a los vigilantes hablar con el director o el encargado del turno, quienes se negaron a contactarla con los directivos porque no había motivo para canalizarla.

Acusó que una de las vigilantes la videograbó con un celular al momento de tensarse la situación con el otro oficial; uno de ellos intentó despojarla de su dispositivo móvil, pero no buscaba acceder a la institución y "menos por el coronavirus", aseveró.

Afirmó que el joven favorecido no es su sobrino o familiar, pues tal aseveración fue expuesta por los guardias. "Yo lo hubiera dicho ´es mi familiar´. No, no es un chico que conozco, pero tantas mentiras como dices ellos (los vigilantes)".

Reveló que el suceso es como otra de las "gestiones" realizadas para más personas, donde la "finalidad" era darle a conocer al paciente cómo se encontraba el servicio y si faltaba algún aparato "decirle al muchacho yo te pago tu ultrasonido y le das seguimiento".

"Arribo al nosocomio para hacer una gestión de un ciudadano, que me llama y me dice que ya tiene varias horas esperando un ultrasonido (...) Yo quería ver que sucedía, jamás pido entrar al nosocomio. Yo llego y me presento como la diputada Angélica", declaró.