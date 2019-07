Se quejan vecinos por antros ruidosos en Himalaya, el Centro Histórico y plaza comercial

Los antros no deberán pasar rangos de 40 a 60 decibeles si no se quieren exponer a una clausura de la Dirección de Comercio es decir, no se deben escuchar en el exterior, informó el titular de la dirección general de Ecología de la alcaldía capitalina, Israel Esparza Rodríguez. Comentó que hay quejas recurrentes de vecinos sobre todo en los antros que se ubican en la avenida Cordillera Himalaya, en Plaza Alttus y en el Centro Histórico. Informó que está en proceso de armado el marco jurídico de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, pero por ahora ni la Dirección de Ecología tiene facultades para clausurar, la única que puede aplicar alguna sanción de esta naturaleza es la Dirección de Comercio. "Sin embargo, lo que sí se puede hacer es coordinar las observaciones de las demás dependencias con la Dirección de Comercio para el caso de que sea necesaria una clausura".