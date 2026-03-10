Se registran lluvias atípicas en la ciudad

A pesar de que la temporada de huracanes y ciclones está prevista, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para principios de junio, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, informó que ya se han registrado lluvias atípicas, como la ocurrida el pasado jueves en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

El titular de la dependencia, Martín Bravo Galicia, indicó que derivado de las precipitaciones de ese día se presentaron algunos encharcamientos en distintas zonas del municipio; sin embargo, el punto donde se registró una mayor acumulación de agua fue en el acceso al fraccionamiento Privadas de la Hacienda.

"Aunque fue una lluvia muy fuerte y atípica, ninguno de los puntos rojos se inundó, a excepción de Privadas de la Hacienda, donde actualmente se construye un colector pluvial. No obstante, quiero destacar los trabajos de infraestructura urbana que han permitido disminuir las inundaciones en la zona oriente", señaló.

El funcionario recordó que este sector se encuentra dentro de los puntos considerados de riesgo de inundación, por lo que actualmente se realiza la construcción de un colector pluvial que permitirá mitigar los efectos de las lluvias, las cuales durante años han afectado a familias de este fraccionamiento y de colonias cercanas como Cactus, Primera de Mayo y Quintas de la Hacienda, entre otras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, destacó que durante los días de lluvia el personal de la dependencia ha actuado con prontitud para prevenir daños en viviendas

y vialidades.