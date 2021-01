Se reincorpora Carreras a sus actividades

En su primera reaparición desde la visita del presidente López Obrador a San Luis Potosí, el gobernador Juan Manuel Carreras López informó que este martes regresó a la actividad "siguiendo los protocolos de los Servicios de Salud del Estado, pero estamos bien, trabajando".

"Me incorporo hoy a mis actividades normales siguiendo los protocolos, es decir, hacerse las pruebas, mantener la sana distancia con las personas y observar que no haya síntomas. Me hice una prueba hace poco, unos 10 días quizás, y también una previa a la visita presidencial. Seguramente hacia el fin de semana haremos otra prueba", mencionó.

En entrevista breve, informó que la Vía Alterna a la Zona Industrial de San Luis Potosí podría iniciar "en los primeros días de febrero, con la primera licitación, y una segunda licitación estaría lista en marzo. Será una obra que se concluya más allá de esta administración estatal, pero antes de que concluya la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Sobre el fin de su periodo como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carreras López dijo que se trató de "un periodo muy complejo el que nos tocó vivir en las relaciones interinstitucionales, porque se dio en medio de dos crisis: La sanitaria y la económica, lo que generó muchas presiones de carácter social y político".

En lo personal, dijo, fue una experiencia satisfactoria "porque pudimos ordenar mejor el tema sanitario y pudimos poner en mejor perspectiva los temas económicos, sin perder la comunicación. Muy agradecido con el apoyo que me brindaron las y los compañeros gobernadores y naturalmente, con el Gobierno federal".