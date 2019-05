Se reúnen ex legisladores locales y federales del PRI

Ex legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1975 a la fecha se reunieron esta mañana con la dirigencia estatal para dialogar en torno a una agenda política que permita a este instituto político fortalecerse de cara a la contienda electoral del 2021.

La reunión fue promovida por el Foro Permanente de Legisladores integrado por diputados locales y federales tanto de la actualidad como de Legislaturas anteriores.

Elías Pesina Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo que los temas abordados en este encuentro "se podrán desglosar posteriormente en los diferentes distritos y municipios, trabajo tendiente a multiplicar los esfuerzos del partido en las cuatro regiones del estado".

Reconoció "la amplia experiencia y el alto valor de los ex legisladores, el bagaje político de quienes lucharon en un distrito, que cuentan con un capital político, conocimiento y que son priistas; ellos pueden aportar cosas muy importantes para la próxima elección en la que el PRI en San Luis Potosí, tendrá una elección de vida".

Luis Antonio Muñoz Mosqueda, presidente del Foro Permanente de Legisladores, expresó que el PRI se encuentra "en una etapa trascendental y es muy importante la participación de todos para que San Luis Potosí siga teniendo gobernador priista. Tenemos un Gobernador que está dando muy buenas cuentas, una excelente dirigencia, y todo esto abona a la unidad del partido".

Estuvieron presentes en el foro, además de los ya mencionados, el ex gobernador y ex senador Teófilo Torres Corzo, el dirigente estatal del Foro Permanente de Legisladores Miguel Martínez Castro, Manuel Medellín Milán, organizador del encuentro, ex diputados federales y locales, diputados locales, y dirigentes de sectores y organizaciones.