Se revisará obra inconclusa de preescolar en Valles: PL

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, informó que revisará con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) el cumplimiento de la rehabilitación del preescolar indígena Benito Juárez, en Tanculpaya, Ciudad Valles, luego de que ambas instancias buscan dar por cumplida la suspensión definitiva del juicio de amparo 352/2025 pese a que la obra permanece inconclusa.

El legislador señaló que la revisión se centrará en el proyecto ejecutivo para determinar cuáles fueron las especificaciones aprobadas, qué trabajos fueron efectivamente ejecutados y hasta dónde existe cumplimiento, luego de que en el plantel siguen pendientes la barda perimetral, sanitarios adecuados, área de dirección, aire acondicionado e internet, además de que el aula entregada

presenta filtraciones.

Pérez López descartó que el retraso responda a insuficiencia presupuestal, al sostener que la existencia misma del proceso constructivo confirma que hubo recursos asignados, proyecto de obra y especificaciones técnicas. Bajo ese criterio, consideró que la falta de conclusión podría estar vinculada con fallas en la planeación de la constructora.

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