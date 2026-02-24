logo pulso
Se roban pedazos del busto de Robert Baden

Por Martín Rodríguez

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Se roban pedazos del busto de Robert Baden

Personas hasta ahora sin identificar se introdujeron al parque Tangamanga 1 y robaron secciones del busto de Robert Baden, el benefactor que se convirtió en fundador del Movimiento Scout en el mundo.

El robo ocurre justo en vísperas de la celebración del centenario del nacimiento de la organización Scouts de México, la que precedió a la creación de organizaciones en todo el país. Según lo que se sabe, las piezas robadas forman parte complementaria del monumento, colocado por el Movimiento Scout de San Luis Potosí en las proximidades del teatro Carlos Amador.

Hasta ahora, se desconoce de qué manera, bajo qué técnica y con qué herramientas, los responsables del hurto se llevaron las piezas.

El nombre completo del hombre al que se debe la estatua víctima de robo, era Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, el primer entrenador de lo que ahora se conoce como scouts, preparación para civiles con el fin de defenderse, convivir con la naturaleza y proteger a otros. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre sus técnicas de preparación, realizó actividades para mejorar la educación de los jóvenes, creó programas específicos para ellos, les inculcó valores, espíritu de servicio y de equipo, los uniformó, les abrió el mundo a la exploración, les llevó a desarrollar competencias para enfrentarse a la vida extramuros y los convirtió en personas útiles a la sociedad. 

Con motivo de su homenaje, los scouts de México de la provincia San Luis Potosí buscaron un lugar para colocar una estatua en su memoria, y se encontraron con un espacio cedido por el Sistema Estatal DIF a un costado del Teatro Carlos Amador.

