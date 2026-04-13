Se suspenderá suministro eléctrico, mañana, anuncian

El gobierno de Villa de Pozos informó que este martes 14 de abril habrá cierre vehicular en las calles de Julián de los Reyes y Saturnino Cedillo, desde Centenario hasta Jocoyota, por trabajos de libranza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el anuncio no define el horario en que dicho cierre estará vigente.

El aviso se hizo a través de la Guardia Civil Municipal desde el pasado viernes 10 de abril, pero ayer se le recordó este tema a la población ante la cercanía de la fecha en que la CFE hará los trabajos de desconexión de la red eléctrica cuya finalidad puede ser de diversa índole, desde el mantenimiento a la red, pasando por conexiones o desconexiones de transformadores, hasta desenergización de plantas comerciales o industriales y mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas.

La corporación policial enviará elementos a la zona de labores para aplicar los cierres viales y orientar a las y los conductores sobre las vías alternas de circulación, tomando en cuenta que las calles involucradas desahogan gran parte del tráfico de salida de la cabecera municipal.