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Se usarían paneles solares en bombas de agua de pozos

Específicamente para la extracción del líquido utilizado en el campo

Por Flor Martínez

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Se usarían paneles solares en bombas de agua de pozos

El departamento de Desarrollo Rural y Agropecuario de Soledad, informó que se contempla la instalación de sistemas de bombeo con paneles solares para pozos de extracción de agua, con el fin de reducir los costos de energía eléctrica en el campo. 

De acuerdo con el director del área Octaviano Velázquez el proyecto incluye la adquisición de equipos completos conformados por bomba, cableado, paneles solares e instalación, con un costo aproximado de 2 millones de pesos.

Refirió que actualmente, la extracción de agua mediante bombas convencionales representa gastos de entre 40 mil y 50 mil pesos, mientras que con los sistemas solares se eliminaría el pago de electricidad.

El funcionario refirió que el incremento en el consumo de agua durante la temporada de sequía provoca mayores gastos para los productores, debido a la necesidad de mantener el riego en las parcelas.

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Tras lo anterior explicó que el esquema de financiamiento se realizará mediante aportaciones del municipio, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y los productores beneficiados.

Además, dijo que ya existen presupuestos aprobados para este tipo de acciones y esperan que el programa pueda concretarse antes de que concluya la actual administración.

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