"Se van a quitar, así de fácil"; afirma Gallardo que por la vía jurídica retirarán casetas rumbo a la Zona Industrial

"La van a quitar, porque la van a quitar, no es un tema que nosotros les hayamos dado opción, nosotros ya empezamos con acciones jurídicas", aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona con respecto a las casetas ubicadas en la supercarretera 80, antes del acceso a los parques industriales Logistik II y WTC II.

A mediados del pasado mes de agosto, el mandatario informó que se había llegado a un acuerdo con la empresa concesionaria Coconal, para que las casetas fueran reubicadas y así permitir el libre tránsito de las y los trabajadores de las empresas instaladas en los referidos parques, y así evitar lesionar su economía.

No obstante, de acuerdo con las palabras del gobernador, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo con la concesionaria, por ello ya comenzaron con los trámites jurídicos para "zafar esa concesión", incluso aunque se tenga que pagar el monto de reparación correspondiente que oscila entre los mil 500 y 2 mil millones de pesos para poder liberar las casetas.

Agregó que los representantes de la empresa han demostrado ser muy soberbios y cerrados durante las negociaciones, ya que no aceptan recomendaciones, no obstante, acotó que todo se realizará conforme a derecho, ya que no se les expropiará o lastimará sus inversiones.

"Ya no hay vuelta atrás, ya no está a petición de la empresa, se van a quitar, así de fácil", reiteró.

Finalmente, Gallardo Cardona aseguró que en San Luis Potosí se puede invertir sin ningún riesgo, pero sin abusar de la ciudadanía, como ocurre con las referidas casetas.