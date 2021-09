Se van cerca de 150 patrullas arrendadas; se quedan 8: Jiménez Arcadia

Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), confirmó que los cerca de 150 vehículos arrendados para la corporación de seguridad han comenzado a ser retirados para su entrega a la empresa arrendadora.

Explicó que la DGSPM, ha comenzado a entregar dichos vehículos entre los que se encuentran algunas patrullas al área de Servicios Generales del Ayuntamiento de San Luis Potosí para su posterior entrega a la empresa donde se contrató el arrendamiento.

Acorde con algunas fuentes al interior de la administración municipal, hasta el día de hoy estos vehículos, presuntamente, se encuentran resguardados en un terreno municipal de "Capulines", cerca de la Iglesia del Desierto.

Por su parte Jiménez Arcadia, no precisó con cuántas patrullas en su poder arrancará la siguiente administración, luego de que sean retornados los vehículos arrendados, ya que dijo que deben revisar cuántos automóviles que fueron adquiridos por el municipio seguirán en funcionamiento y cuáles se mantendrán en talleres para su posible reparación.

Sin embargo, destacó que las ocho patrullas que son propiedad del Ayuntamiento y que fueron adquiridas con el recurso de Fortaseg, hace dos años, siguen operando en buenas condiciones.

"El trabajo con un gran número o un menor número (de vehículos) siempre dependerá de los policías, en realidad no depende sólo de la patrulla, la patrulla puedes traer 200 si tu gente no quiere hacer las cosas", agregó.

Asimismo comentó que derivado del déficit de policías y patrullas, la corporación durante el trienio del gobierno encabezado por Xavier Nava, le apostó a la propuesta para que "el policía crea en su trabajo", lo que dijo permitió bajar números en incidencia delictiva e incrementar la confianza en los policías.