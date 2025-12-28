Secretariado confirma baja en robo a casa habitación

Al concluir el año 2025, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman una reducción en la incidencia del delito de robo a casa habitación en San Luis Potosí, al compararse con el registro del año anterior, una señal alentadora aunque aún con retos por atender en materia de seguridad patrimonial.

De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2025, entre enero y septiembre de este año se documentaron 469 casos de robo a casa habitación, de los cuales 426 ocurrieron sin violencia y 43 involucraron el uso de fuerza o agresión directa. Esta cifra representa una reducción de 158 delitos respecto a los 627 casos registrados en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a una caída aproximada del 25% en el delito, subraya el reporte del SESNSP.

La tendencia descendente en 2025 se integra a un panorama más amplio de mejora en materia de seguridad: durante el primer semestre del año se registraron 287 robos a domicilio, cifra menor frente a los 404 casos contabilizados en el mismo periodo del 2024, lo que significó una disminución significativa en la primera mitad del año.