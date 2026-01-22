logo pulso
Sedatu proyecta 49 mil 930 casas para San Luis P.

Por Rubén Pacheco

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Sedatu proyecta 49 mil 930 casas para San Luis P.

Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa Vivienda del Bienestar pretende colocar 49 mil 930 casas en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, primero debe establecer un orden en los servicios básicos, por ejemplo, de agua potable, drenaje y saneamiento.

En entrevista, Jesús Guille Martínez Martínez, titular de la Oficina de Representación en el estado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), refirió que el objetivo es generar un orden en cuanto a cobros del servicio hídrico de vivienda social y del programa federal

"Lo que necesitamos es orden de todos los organismos del agua en todos los municipios donde va a estar el proyecto, porque no podemos generar un proyecto con un desorden en las cuotas. Primeramente, hay que verlo con ellos para que ellos nos dictaminen cómo ir", expuso.

Reveló que organismos municipales operadores de agua potable anunciaron que cobrarán la instalación de medidores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuya situación todavía sigue dialogándose.

Explicó que el esquema gubernamental no contempla una distribución en los 59 municipios, sino que la ubicación dependerá de la aportación o donación de hectáreas por parte de los ayuntamientos para la edificación de los inmuebles.

El funcionario federal hasta el momento, dijo que las donaciones de predios corresponden a los municipios de: Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Tanlajás y Charcas. 

Añadió que, en Vivienda para el Bienestar participan el Infonavit, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

