Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí

La Secretaría de Finanzas destaca uso de plataformas digitales y bancos para facilitar el trámite vehicular.

Por Redacción

Febrero 19, 2026 06:21 p.m.
A
El estado de San Luis Potosí registra un avance de entre 20 y 30 por ciento en el pago de control vehicular en los primeros meses del año, informó la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, señaló que el nivel de cumplimiento se relaciona con el uso de plataformas digitales, kioscos electrónicos e instituciones bancarias para realizar el trámite, ya sea en línea o de forma presencial.

Durante febrero se mantiene un descuento del 100 por ciento en multas de control vehicular. El beneficio aplica para pagos efectuados mediante WhatsApp, la página oficial del Gobierno del Estado, kioscos electrónicos y bancos autorizados.

La Sefin no ha detallado el monto recaudado ni el total de vehículos registrados en la entidad.

