Sefin pone “peros” en pago a la UASLP

Pagarán en abonos y dependiendo de que la universidad cumpla los procedimientos, dice titular

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
La secretaria de Finanzas del Estado, Ariana García Vidal, informó que los pagos pendientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se realizarán de manera gradual, con el compromiso de liquidarlos antes de fin de año

Señaló que los depósitos se efectúan mensualmente, aunque dependen de que la universidad cumpla los procedimientos administrativos establecidos. “Se van a hacer de manera paulatina y ahí vamos en pláticas”. 

Aunque García Vidal no precisó el monto exacto de cada pago, aseguró que existe voluntad del gobierno de cumplir con el compromiso.

“Es la voluntad y la indicación del señor gobernador. Nosotros vamos a cumplir”, indicó.

Datos del portal de Subsidio en Transparencia de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), actualizados al 30 de septiembre, muestran que el monto total de este año asciende a 506 millones 155 mil 546 pesos, lo que representa el 16.93% del Subsidio Público total de la UASLP. 

El seguimiento de las transferencias revela un patrón de pagos parciales e incompletos durante los primeros nueve meses del año.


