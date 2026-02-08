logo pulso
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas

Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.

Por Rubén Pacheco

Febrero 08, 2026 01:20 p.m.
SEGE apuesta por uso moderado del celular en aulas

Luego que el Poder Legislativo aprobó la regulación del uso de celulares en las escuelas de nivel básico, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), dijo que independiente de las controversias generadas, lo relevante es generar una utilización con medida durante el horario de clases.

Es decir, en su momento permitir a las y los estudiantes que utilicen la tecnología como herramienta para favorecer su desempeño académico al momento de la cátedra, complementó el entrevistado.

"Estamos listos para hacer nuestra propuesta y fortalecer los protocolos para esta nueva ley (...) independientemente de quién esté a favor o en contra, es importante regular", aseveró Torres Cedillo

Aclaró que, si bien ya tiene conocimiento de la nueva disposición legislativa, hasta el momento la SEGE no recibe notificación formal, por lo cual, se mantendrá a la espera para su implementación,

