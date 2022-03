SEGE sin registro de maestros que denuncian falta de pago

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Tras la manifestación de maestros, estudiantes y padres de familia que tuvo lugar este lunes en Plaza de los Fundadores, por la falta de pago de nómina desde hace cinco meses, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) anunció que los 74 docentes presuntamente afectados no se encuentran registrados ante la dependencia, razón por la cuál no han percibido su quincena.

Acorde con lo anunciado por Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación, los docentes que no han percibido su salario, desplegados en los 24 planteles educativos de San Luis Potosí, pertenecen a una agrupación política, por lo que la SEGE no puede cubrir con dichas exigencias debido a que el espacio laboral que se encuentran ocupando "no tiene registro normativo".