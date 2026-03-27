Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho, reiteró su postura de que la senadora Ruth González Silva no debe ser excluida de los procesos internos que definan candidaturas rumbo a una posible alianza electoral.

En un video difundido en redes sociales, explicó que su posicionamiento responde a declaraciones de la dirigencia nacional de Morena, que plantearon limitar la participación de perfiles vinculados a gobernantes en funciones.

Segura Morquecho sostuvo que la exclusión sería injustificada, al tratarse de una figura que —dijo— aportó cerca de 530 mil votos en el proceso electoral de 2024, y la calificó como un perfil clave dentro del proyecto político en San Luis Potosí.

"Lo único que se pide es que no se excluya a nadie, que participen todos y que se elija lo mejor para San Luis Potosí", señaló.

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El dirigente también cuestionó que una mujer sea descartada de manera anticipada, al considerar que esto contradice los principios de inclusión y participación.

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Las declaraciones se dan un día después de que el propiocriticara en redes sociales a la dirigente nacional de, tras su postura sobre impedir candidaturas de familiares de gobernantes, en un contexto donde el nombre deha sido mencionado como posible aspirante en el estado.